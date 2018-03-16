Лоукостер «Победа» с 25 марта будет летать в Бурятию ежедневно

УЛАН-УДЭ , 16 марта. / ТАСС /. Лоукостер «Победа» (входит в группу "Аэрофлот" ) будет летать в столицу Бурятии город Улан-Удэ ежедневно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Победа" увеличит частоту рейсов Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ с трех до семи рейсов в неделю с 25 марта. Договоренности об этом достиг глава Бурятии Алексей Цыденов ", — сообщили в пресс-службе.

"Уральские авиалинии". "Победа" начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно с конца сентября 2017 года. До прихода лоукостера из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летали две авиакомпании: S7

Маршрут до Улан-Удэ для «Победы» самый продолжительный по времени в существующей полетной программе авиакомпании. На сегодня минимальный тариф в одну сторону составляет 3499 рублей — тариф Стандарт (зарегистрированный багаж до 10 кг), максимальный — 14000 рублей.

По данным Минтранса Бурятии, в среднем загрузка рейсов лоукостера в республике составляет 92%. К марту 2018 года услугами «Победы» воспользовались более 22 тыс. жителей Бурятии — в среднем порядка 5 тыс. человек в месяц в обе стороны.