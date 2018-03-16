ФСБ проверит отели ЧМ-2018 на кибербезопасность

Технические специалисты ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут проживать сборные-участники чемпионата мира-2018, сообщает РБК. Представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах Wi-Fi оборудование. В проверке участвуют также представители Роскомнадзора

ФСБ интересует надежность Wi-Fi оборудования: наличие оригинальной «прошивки», уязвимых мест в коде, сложность пароля администратора.

Источник в ФСБ рассказал, что первые результаты технического аудита показали плохую защищенность компьютерных сетей многих отелей, в которых поселят участников чемпионата. — Если в сетевых отелях уделяют большое внимание защите данных, то в обычных — нет, — отметил представитель ФСБ. — К слабозащищенным можно отнести и сетевые отели, управляемые по франшизе.

В тех отелях, где управление осуществляют непосредственно операторы с мировым именем, существуют высокие требования к системе информационной безопасности: современные протоколы шифрования, изолированные и зашифрованные каналы передачи данных и прочее, прокомментировали ход проверки в спецслужбе.