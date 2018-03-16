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В СФ призывают общественников пересмотреть документацию в сфере детского туризма на предмет избыточности
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В СФ призывают общественников пересмотреть документацию в сфере детского туризма на предмет избыточности 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин считает необходимым общественным организациям провести аудит всей нормативной документации в сфере детского туризма на предмет избыточности. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Наша позиция такова — необходим аудит всей нормативной документации в сфере детского туризма, который, но нашему мнению, могли бы провести общественные организации», — сказал И. Фомин.
Он пояснил, что под аудитом, в данном случае, понимается независимая проверка всех нормативных правовых актов, которые регулируют детский туризм. «Это, в первую очередь, нужно для того, чтобы сложилась единая и понятная для всех картина регулирования детского туризма», — уточнил сенатор.
И. Фомин также отметил, что в Совете Федерации готовы поддержать любые конкретные предложения турсообщества, в том числе перед правительством России, упрощающие регулирование этой сферы при условии, что такие изменения не приведут к снижению безопасности детского отдыха. Вместе с этим парламентарии как и раньше придерживаются позиции, что нормативно-правовая база по детскому туризму должна быть систематизирована и доступна на сайте одного из федеральных министерств.
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