В СФ призывают общественников пересмотреть документацию в сфере детского туризма на предмет избыточности

«Наша позиция такова — необходим аудит всей нормативной документации в сфере детского туризма, который, но нашему мнению, могли бы провести общественные организации», — сказал И. Фомин.

Он пояснил, что под аудитом, в данном случае, понимается независимая проверка всех нормативных правовых актов, которые регулируют детский туризм. «Это, в первую очередь, нужно для того, чтобы сложилась единая и понятная для всех картина регулирования детского туризма», — уточнил сенатор.