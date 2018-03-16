В Самаре увеличат количество авиарейсов до Екатеринбурга

С 25 марта в аэропорту Курумоч будет действовать новое расписание рейсов по маршруту Самара Екатеринбург . Об этом сообщили представители воздушной гавани.

— Авиакомпания «Ямал» увеличила частоту рейсов до семи вылетов в неделю. Перевозить пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100, — рассказали в пресс-службе аэровокзала. — Всего же в этом направлении теперь будет 11 рейсов еженедельно.

Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 17:35 по местному времени. Прибытие в Самару назначено на 18:05. Время обратного вылета из Курумоча — 19:10, а прилета в аэропорт Кольцово — 21:40.