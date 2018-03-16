Ещё
В Самаре увеличат количество авиарейсов до Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре увеличат количество авиарейсов до Екатеринбурга 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
С 25 марта в аэропорту Курумоч будет действовать новое расписание рейсов по маршруту Самара — Екатеринбург. Об этом сообщили представители воздушной гавани.
— Авиакомпания «Ямал» увеличила частоту рейсов до семи вылетов в неделю. Перевозить пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100, — рассказали в пресс-службе аэровокзала. — Всего же в этом направлении теперь будет 11 рейсов еженедельно.
Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 17:35 по местному времени. Прибытие в Самару назначено на 18:05. Время обратного вылета из Курумоча — 19:10, а прилета в аэропорт Кольцово — 21:40.
— Помимо авиакомпании «Ямал» перевозки на маршруте Самара — Екатеринбург — Самара выполняет авиакомпания «Ютэйр». Со вступлением в силу нового расписания общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю, — уточняют в аэропорту.
63.ru: последние новости
Росавиация начала проверку цен на воздушное сообщение между Самарой и другими городами ЧМ Отдых на жаре: пассажиропоток из Самары в Дубай вырос в два раза Рейсы из Самары в Новосибирск запустят в первый день лета
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки113
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина112
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»402
Порошенко предложили заткнуться в ответ135
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение