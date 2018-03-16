Аэропорт «Курумоч» и авиакомпании проверят на предмет завышения цен на доставку болельщиков в Самару этим летом

В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками Чемпионата мира по футболу 2018 года с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров. Данные мероприятия предписаны в соответствии с директивой Росавиации территориальным органам агентства.

Террорганы Росавиации проинформировали авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года. Данное требование закреплено п. 10 ст. 15 Федерального закона от 07.06.2013№ 108-ФЗ.