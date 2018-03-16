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Аэропорт «Курумоч» и авиакомпании проверят на предмет завышения цен на доставку болельщиков в Самару этим летом
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Аэропорт «Курумоч» и авиакомпании проверят на предмет завышения цен на доставку болельщиков в Самару этим летом 

Волга Ньюс 16 часов назад
В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками Чемпионата мира по футболу 2018 года с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров. Данные мероприятия предписаны в соответствии с директивой Росавиации территориальным органам агентства.
Террорганы Росавиации проинформировали авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года. Данное требование закреплено п. 10 ст. 15 Федерального закона от 07.06.2013№ 108-ФЗ.
Сообщается, что при установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования (предписания, штрафы и др.) Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России.
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