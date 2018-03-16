Лоукостер из США вынудил французскую авиакомпанию сменить бренд

Лоукостер из США JetBlue Airways вынудил французскую авиакомпанию French Blue (специализируется на дальнемагистральных пассажирских авиаперевозках) сменить бренд, теперь лоукостер из Франции называется French Bee. Европейский авиаоператор пошел на это после того, как американский авиаоператор выразил официальный протест, суть которого — наличие в ее названии слова «Blue», а еще пригрозил судебными разбирательствами.

Авиаоператор JetBlue Airways заявил, что его бренд появился раньше, чем бренд French Blue, потому у него монопольное право на использование слова «Blue». Французы не стали оспаривать претензию, дабы избежать юридических разбирательств с авиационной компанией, которая базируется в аэропорту Нью-Йорка . В пресс-службе авиакомпании French Bee аргументирует такое решением обычным не желанием тратить на подобные судебные тяжбы свое время, отмечает интерактивное издание aviav.ru. Новость о том, что французский лоукостер намерен изменить название, была озвучена как раз тогда, когда был анонсирован новый авиарейс по маршруту Париж — Сан-Франциско . Первый рейс будет осуществлен уже в мае.

Между прочим, авиакомпания French Blue (а с недавнего времени French Bee) на рынке пассажирских перевозок работает с 2016-го года. Авиаоператор специализируется на популярных среди туристов дальнемагистральных направлениях, летает из Парижа в город Пунта-Кана, Реюньон. Французский лоукостер эксплуатирует один борт A-350 900 и один самолет A-330 300, еще одно воздушное судно семейства A-350 пополнит парк бюджетной авиакомпании в ближайшее время. Поставка ожидается не позже июня текущего года, если быть более точным. Данный авиаперевозчик — это еще один проект Groupe Dubreuil, в составе которого, стоит добавить, еще и авиакомпания Air Caraibes. Авиационный оператор, флот которого состоит всего из 5 самолетов Airbus A-330, базируется на территории Французских Антильских островов.