В Казани туристы будут говорить «абау!», а не «вау!»

Вчера в Казани презентовали новый туристический маршрут « Татарстан : 1001 удовольствие». Гостям покажут не только Казань, но и Свияжск с Болгаром.

Туристы увидят достопримечательности с нестандартной стороны. Татарстан рассчитывает на абау-эффект — татарскую версию пресловутого вау-эффекта. Это мелочи и детали, которые должны создать хорошее настроение и эффект неожиданности.

«Наша основная задача, чтобы эмоции и переживания человека от маршрута остались надолго. Чтобы он, приехав из Татарстана, говорил, что такого нигде и никогда не видел, не чувствовал, не ощущал. Мы надеемся, что маршрут будет нравиться туристам, они будут его рекомендовать, и для них республика раскроется новыми красками», — рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов

Туристические группы будут небольшими, до 10 человек. Их будут сопровождать атташе. Путешественники узнают легенды о Казани из уст царицы Сююмбике, пересекут Казанку на яхте, попробуют главные блюда национальной кухни, станцуют апипу с эбикой и бабаем в Старо-Татарской слободе и так далее.

Минувшей зимой в Казани побывал турист из Аргентины . Увиденное его очень сильно разочаровало. Ему не понравились даже девушки.

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