Ещё
За секс в самолете британской паре грозит тюрьма или штраф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За секс в самолете британской паре грозит тюрьма или штраф 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Мексике полицейские задержали прибывших из Великобритании мужчину и женщину за секс в самолете, сообщает газета The Sun.
На рейсе авиакомпании Virgin Atlantic из Великобритании в Мексику стюардессам пришлось практически взломать дверь туалета, чтобы прервать уединившуюся там пару.
По данным издания, молодые мужчина и женщина познакомились в аэропорту и в самолете продолжили общение.
"Женщина была очень дружелюбна, подошла ко мне и моему приятелю, чтобы поболтать. Затем она обратилась к парню, который путешествовал один. Они поцеловались", — рассказывает одна из пассажирок.
После этого женщина отправилась в кабинку, а молодой человек последовал за ней. «Это было очевидно! Все знали, что там происходит, женщина вела себя очень громко», — рассказывают пассажиры.
Три стюардессы постучали в кабинку и попросили пару выйти. Но освободить кабину им удалось с трудом.
Пассажиры встретили воздушных любовников смехом и аплодисментами.
Сотрудница авиакомпании предупредила пару, что они испортили себе отпуск — так и получилось: в аэропорту Канкуна их встретила полиция и увела для дачи показаний.
На следующий день газета The Sun выяснила, чем эта ситуация может обернуться для незадачливых любовников.
"Никаких конкретных законов об авиации, связанных с этим, не существует. Те же законы, которые применяются внутри Великобритании, действуют и на борту британских самолетов", — говорит пресс-секретарь Управления гражданской авиации Online Travel.
Нарушителям может грозить шестимесячный тюремный срок или штраф в размере 1000 фунтов стерлингов, пишет The Sun. Уточняя, что в тюрьму за это вряд ли посадят, а вот оштрафовать могут.
РИА Новости: последние новости
"Аэрофлот" фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир на ЧМ-2018 Объемы бронирования авиабилетов в Россию на ЧМ-2018 удвоились "Победа" планирует в 2018 году перевезти более шести миллионов пассажиров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»217
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России33
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию27
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман171
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов312
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение