Российские туристы в 2017 году побывали за границей 40 млн раз

Об этом сообщает kp.ru. Отмечается, что данный показатель на 25% превышает значения, которые были зафиксированы годом ранее.

Речь идёт именно о поездках, а не о числе путешественников. Некоторые туристы могли попасть в статистику более одного раза.

Лидером по популярности оказалась Турция — 4,52 млн поездок (+560%).

Финляндия, Казахстан, Украина и Польша, Германия, Таиланд, Грузия, Испания и Италия. Далее следуют Абхазия Китай . В список также попали Эстония

Ранее стало известно, что в Ростуризме ожидают рост въездного турпотока на 25% к 2022 году.