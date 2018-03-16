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Российские туристы в 2017 году побывали за границей 40 млн раз
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Российские туристы в 2017 году побывали за границей 40 млн раз 

RT на русском 12 часов назад
Фото: СибДепо
Об этом сообщает kp.ru. Отмечается, что данный показатель на 25% превышает значения, которые были зафиксированы годом ранее.
Речь идёт именно о поездках, а не о числе путешественников. Некоторые туристы могли попасть в статистику более одного раза.
Лидером по популярности оказалась Турция — 4,52 млн поездок (+560%).
Далее следуют Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина и Китай. В список также попали Эстония, Польша, Германия, Таиланд, Грузия, Испания и Италия.
Ранее стало известно, что в Ростуризме ожидают рост въездного турпотока на 25% к 2022 году.
Также Nation News сообщало, что в Калининградской области ожидают рост турпотока на 15—17% в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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