Для москвичей, желающих сдавать квартиры болельщикам к ЧМ-2018, подготовили памятку

Напомним, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 российских городах.

Памятку с информацией подготовили в Москве для желающих сдать квартиры в аренду гостям Чемпионата мира по футболу-2018. В документе прописаны ответы на самые часто возникающие вопросы: как подготовить жилплощадь к сдаче, где найти арендаторов, как предохранить себя от непредвиденных ситуаций и почему не нужно завышать цену.

Данную памятку планируется разместить на информационных стендах в более чем 200-х городских учреждениях, а также в районных управах.

— В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области , — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

Собственник обязан уплатить налоги после отъезда гостя. Для этого ему необходимо оформить справке 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. Напомним, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге Казани , Нижнем Новгороде, Саранске Самаре , Ростове-на-Дону, Волгограде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забивака и волонтеры начали обратный отсчет ЧМ-2018

Около аэропорта «Пулково» появится перехватывающая парковка к ЧМ-2018