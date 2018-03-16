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Для москвичей, желающих сдавать квартиры болельщикам к ЧМ-2018, подготовили памятку
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Для москвичей, желающих сдавать квартиры болельщикам к ЧМ-2018, подготовили памятку 

Вечерняя Москва 16 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Напомним, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 российских городах.
Памятку с информацией подготовили в Москве для желающих сдать квартиры в аренду гостям Чемпионата мира по футболу-2018. В документе прописаны ответы на самые часто возникающие вопросы: как подготовить жилплощадь к сдаче, где найти арендаторов, как предохранить себя от непредвиденных ситуаций и почему не нужно завышать цену.
Данную памятку планируется разместить на информационных стендах в более чем 200-х городских учреждениях, а также в районных управах.
— В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области, — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Собственник обязан уплатить налоги после отъезда гостя. Для этого ему необходимо оформить справке 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Напомним, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
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