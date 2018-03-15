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Нет виз, нет преград для отдыха
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Нет виз, нет преград для отдыха 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Российские туристы в целом и москвичи в частности в этом сезоне выбирают отдых в теплых странах. Особых изменений в приоритетных направлениях среди отечественных путешественников не произошло. Однако на арену вышла весьма неожиданная страна, в прошлом году успевшая завоевать белорусский рынок.
И это, как ни странно, Албания. Государство на Балканском полуострове весьма привлекательно и по цене, и по качеству предоставляемых услуг. Уже побывавшие там туристы утверждают, что Албания предлагает хороший отдых с нормальной ценовой политикой. Как эксперт могу подтвердить: это практически европейский уровень сервиса, достаточно доступный для любого путешественника.
В приоритетах на сегодняшний день в том числе и внутренний туризм. Для отдыха россияне чаще всего выбирают Сочи и Крым. Следом, по итогам зимнего сезона, в список лидеров среди российских путешественников можно внести страны Карибского бассейна, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, ОАЭ особую популярность получили после отмены виз для граждан России.
Многие начинают строить прогнозы по поводу возвращения на туристический рынок России Египта. Могу с уверенностью заявить: эта страна повлияет на общую ситуацию только тогда, когда будет полностью открыта для наших путешественников.
Да, с 11 апреля возобновляются регулярные рейсы из Москвы в Каир. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить турпоток. Пока Шарм-эль-Шейх и Хургада закрыты, пока отдых там под запретом, общие тенденции не изменятся. И ни Министерство иностранных дел, ни Ростуризм никаких действий в этом направлении не предпринимают.
Что касается Европы, большая часть этих стран предлагает только экскурсионный туризм. Но он в современных реалиях массового характера уже не носит. По большей части выбирают города Испании и Греции. Однако основная масса наших туристов там уже побывала. А для подрастающего поколения в приоритете все же пляжный отдых.
На формирование списка лидеров в сфере туризма влияет целый ряд показателей. Но, как показывает практика, большинство путешественников организовывают свой отдых в сжатые сроки. Так что максимальным спросом пользуются те страны, с которыми у России безвизовый режим. Плюсом является возможность отдыха на берегу моря или океана. Туристы, которые могут позволить себе потратить на поездку большую сумму денег, обращают внимание на качество и репутацию сервиса. Опять же одним из главных направлений, удовлетворяющих всем этим критериям, являются Эмираты.
Что касается ценообразования, резких перепадов в этом году ждать не следует. Стоимость путешествия напрямую зависит от курса доллара, который в последние месяцы более-менее стабилизировался. На психологическом уровне российские путешественники уже привыкли, что доллар стоит за 50 рублей, так что воспринимаются новые цены адекватно. Стоимость внутренних курортов в этом году также останется стабильной.
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