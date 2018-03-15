Нет виз, нет преград для отдыха

Российские туристы в целом и москвичи в частности в этом сезоне выбирают отдых в теплых странах. Особых изменений в приоритетных направлениях среди отечественных путешественников не произошло. Однако на арену вышла весьма неожиданная страна, в прошлом году успевшая завоевать белорусский рынок.

И это, как ни странно, Албания . Государство на Балканском полуострове весьма привлекательно и по цене, и по качеству предоставляемых услуг. Уже побывавшие там туристы утверждают, что Албания предлагает хороший отдых с нормальной ценовой политикой. Как эксперт могу подтвердить: это практически европейский уровень сервиса, достаточно доступный для любого путешественника.

Многие начинают строить прогнозы по поводу возвращения на туристический рынок России Египта . Могу с уверенностью заявить: эта страна повлияет на общую ситуацию только тогда, когда будет полностью открыта для наших путешественников.

Что касается Европы, большая часть этих стран предлагает только экскурсионный туризм. Но он в современных реалиях массового характера уже не носит. По большей части выбирают города Испании Греции . Однако основная масса наших туристов там уже побывала. А для подрастающего поколения в приоритете все же пляжный отдых.

На формирование списка лидеров в сфере туризма влияет целый ряд показателей. Но, как показывает практика, большинство путешественников организовывают свой отдых в сжатые сроки. Так что максимальным спросом пользуются те страны, с которыми у России безвизовый режим. Плюсом является возможность отдыха на берегу моря или океана. Туристы, которые могут позволить себе потратить на поездку большую сумму денег, обращают внимание на качество и репутацию сервиса. Опять же одним из главных направлений, удовлетворяющих всем этим критериям, являются Эмираты.

Что касается ценообразования, резких перепадов в этом году ждать не следует. Стоимость путешествия напрямую зависит от курса доллара, который в последние месяцы более-менее стабилизировался. На психологическом уровне российские путешественники уже привыкли, что доллар стоит за 50 рублей, так что воспринимаются новые цены адекватно. Стоимость внутренних курортов в этом году также останется стабильной.