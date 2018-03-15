Спрос на туры в Британию не снизился из‐за конфликта с Лондоном

В АТОР заметили, что напряжение отношений между Россией и Великобританией, которое наблюдается в последнее время, никак не повлияло на количество поездок россиян на Туманный Альбион. Аннуляций вылетов, отмечают туроператоры, нет.

Понижения спроса за последние два дня, как по турпоездкам, так и по образовательным турам в Великобританию, не наблюдается. Некоторые агентства, забронировавшие туры на ближайшие даты, выражают свои опасения относительно предстоящих вылетов, но не более. Аннуляций нет — заявили в АТОР.

В Ассоциации заметили, что сейчас получение виз российскими туристами происходит в штатном режиме во всех визовых центрах. Визы выдают в большинстве случаев на шесть месяцев или на два года. Посольство Великобритании в России ранее заявляло в своем

Facebook-аккаунте, что процесс выдачи виз гражданам нашей страны останется неизменным.