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Спрос на туры в Британию не снизился из‐за конфликта с Лондоном
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Спрос на туры в Британию не снизился из‐за конфликта с Лондоном 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Понижения спроса на туристические и образовательные поездки в Великобританию в настоящий момент не наблюдается, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) .
В АТОР заметили, что напряжение отношений между Россией и Великобританией, которое наблюдается в последнее время, никак не повлияло на количество поездок россиян на Туманный Альбион. Аннуляций вылетов, отмечают туроператоры, нет.
Понижения спроса за последние два дня, как по турпоездкам, так и по образовательным турам в Великобританию, не наблюдается. Некоторые агентства, забронировавшие туры на ближайшие даты, выражают свои опасения относительно предстоящих вылетов, но не более. Аннуляций нет  — заявили в АТОР.
В Ассоциации заметили, что сейчас получение виз российскими туристами происходит в штатном режиме во всех визовых центрах. Визы выдают в большинстве случаев на шесть месяцев или на два года. Посольство Великобритании в России ранее заявляло в своем
Facebook-аккаунте, что процесс выдачи виз гражданам нашей страны останется неизменным.
А вот российское посольство рассказало о том, что теперь подданным Объединенного королевства будет сложнее получить визу в Россию. Проблема с выдачей виз будет осложняться еще в связи тем, что Лондон не разрешает направить на консульскую помощь дипломатам, высылаемым из Британии, сотрудников из Москвы, не выдавая им визы.
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