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Жители острова Свияжск требуют расследования убийства собаки‐талисмана
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Жители острова Свияжск требуют расследования убийства собаки‐талисмана 

360tv.ru 15 марта 2018
На одном из ресурсов в Сети появилась петиция, где жители и гости города Свияжск требуют расследовать убийство собаки по кличке Буян. Как написал портал Inkazan.ru, животное было негласным талисманом города.
По данным издания, домашний пес, который хорошо ладил с туристами, был отравлен по инициативе главы Свияжска.
Граждане адресовали свое послание главе Зеленодольского района Александру Тыгину и президенту России Владимиру Путину. В нем говорится, что собака была домашней и не содержалась на привязи. Животное свободно передвигалось по острову, пес общался и фотографировался с туристами.
Авторы письма охарактеризовали пса как умнейшее животное, похожее на белого медведя. Собака не оставляла равнодушным ни одного из туристов, и почти у каждого гостя города есть с ним фотография. Также в тексте петиции сказано, что многие туристы, которые посещали остров не в первый раз, специально привозили лакомство для пса.
Убить собаку было якобы решено на собрании жителей Свияжска. После оно было исполнено, хотя на мероприятии присутствовало меньше 20% проживающих в городе. Хозяина животного на собрании тоже не было. В петиции заявляется, что инициатором отравления пса выступил глава поселения Владислав Четверкин. Кроме Буяна, была попытка отравить еще одну собаку и ее щенков, но они сумели выжить.
Авторы послания сообщили, что от отравления подложенным ядом умерли еще две собаки. Граждане потребовали наказать виновных за гибель животных в соответствии со статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными». Отмечается, что конфликт можно было разрешить мирно, попросив хозяина пса держать животное на привязи.
В течение трех дней под петицией оставили свою подпись свыше 2,4 тысяч человек.
Пассажир авиакомпании United Airlines, летевший из Хьюстона в Нью‐Йорк, лишился своей собаки. Пес погиб на багажной полке, куда его потребовала посадить стюардесса.
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