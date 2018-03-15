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Языковой барьер заставил пенсионера отказаться от поездки в Неаполь — турфирма не предоставила русскоговорящего гида
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Языковой барьер заставил пенсионера отказаться от поездки в Неаполь — турфирма не предоставила русскоговорящего гида 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Москвич пытается вернуть деньги за путевку в Неаполь. Мужчина оплатил тур, а после этого ему сообщили ‐ его может встретить только англоговорящий гид. Для многих это не стало бы проблемой, но вот туристу уже 85 лет и другого языка, кроме русского, он не знает. Можно ли получить назад свои средства?
Он планировал путешествие больше года: увидеть теплый Неаполь, знаменитый вулкан Везувий, но вместо этого остается в заснеженной Москве.
Туристские поездки в Неаполь будут на английском языке, я опешил, возмутился, но документы подписаны все  — Владимир Кувшинов, инвалид
группы.
Уже после того, как пенсионер заплатил за итальянский тур 53 тысячи рублей, ему якобы сообщили: вас встретит англоговорящий гид. Владимир Кувшинов тут же потребовал деньги назад, но вместо этого услышал: вернуть ничего нельзя, можно только доплатить — половину этой суммы. Тогда проблем с языком не будет.
После полной оплаты уже всплыли нюансы, что все на английском. Человек может расторгнуть договор либо до поездки, либо после поездки на основании защиты прав потребителя
Алексей Коршунов, юрист.
В офисе турфирмы корреспондента «360» встретили недружелюбно, и сразу попросили уйти. Позже менеджеры
все-таки
объяснили: Владимира не раз предупреждали — его может встретить только гид, который не знает русского. Но  почему-то  эти записи предоставить отказались.
Получить свои деньги
все-таки
можно. Правда, для этого придется обращаться в суд. И если доказательств у агентства о предупреждении не найдется, то помимо 100% стоимости, турфирма заплатит еще и штраф.
А вот если менеджеры все же предоставят записи разговоров, то Владимир получит лишь часть средств, не больше 15% -так прописано в договоре, если турист добровольно отказывается от поездки. Туроператоры безоговорочно возвращают деньги лишь в некоторых случаях: если в стране визита начались боевые действия, произошло стихийное бедствие или вспышка серьезного заболевания. В досудебном порядке деньги также можно вернуть, если возникнут проблемы со здоровьем, и клиент покажет справку. Пока же пенсионер ждет официального ответа на свое заявление и начинает откладывать на другое путешествие.
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