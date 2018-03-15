Языковой барьер заставил пенсионера отказаться от поездки в Неаполь — турфирма не предоставила русскоговорящего гида

Москвич пытается вернуть деньги за путевку в Неаполь . Мужчина оплатил тур, а после этого ему сообщили ‐ его может встретить только англоговорящий гид. Для многих это не стало бы проблемой, но вот туристу уже 85 лет и другого языка, кроме русского, он не знает. Можно ли получить назад свои средства?

Он планировал путешествие больше года: увидеть теплый Неаполь, знаменитый вулкан Везувий, но вместо этого остается в заснеженной Москве

Туристские поездки в Неаполь будут на английском языке, я опешил, возмутился, но документы подписаны все — Владимир Кувшинов , инвалид

группы.

Уже после того, как пенсионер заплатил за итальянский тур 53 тысячи рублей, ему якобы сообщили: вас встретит англоговорящий гид. Владимир Кувшинов тут же потребовал деньги назад, но вместо этого услышал: вернуть ничего нельзя, можно только доплатить — половину этой суммы. Тогда проблем с языком не будет.

После полной оплаты уже всплыли нюансы, что все на английском. Человек может расторгнуть договор либо до поездки, либо после поездки на основании защиты прав потребителя

В офисе турфирмы корреспондента «360» встретили недружелюбно, и сразу попросили уйти. Позже менеджеры

все-таки

объяснили: Владимира не раз предупреждали — его может встретить только гид, который не знает русского. Но почему-то эти записи предоставить отказались.

Получить свои деньги

все-таки

можно. Правда, для этого придется обращаться в суд. И если доказательств у агентства о предупреждении не найдется, то помимо 100% стоимости, турфирма заплатит еще и штраф.

А вот если менеджеры все же предоставят записи разговоров, то Владимир получит лишь часть средств, не больше 15% -так прописано в договоре, если турист добровольно отказывается от поездки. Туроператоры безоговорочно возвращают деньги лишь в некоторых случаях: если в стране визита начались боевые действия, произошло стихийное бедствие или вспышка серьезного заболевания. В досудебном порядке деньги также можно вернуть, если возникнут проблемы со здоровьем, и клиент покажет справку. Пока же пенсионер ждет официального ответа на свое заявление и начинает откладывать на другое путешествие.