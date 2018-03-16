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Калуга — город и самолет. Авиалайнер назвали в честь одного из древнейших населенных пунктов России
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Калуга — город и самолет. Авиалайнер назвали в честь одного из древнейших населенных пунктов России 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Авиакомпания «Россия» пополнилась новым самолетом Boeing 737-800. По сложившейся традиции лайнер назвали в честь одного из городов страны. В этом случае в честь Калуги.
Презентация прошла в обновленном аэропорте Калуги. Его реконструкция закончилась в 2015 году. Boing 737-800 встречали первые лица области. В том числе, губернатор Анатолий Артамонов.
Кстати, «Калуга» — самый крупный самолет, которые может принять эта воздушная гавань. Летный директор авиакомпании «Россия» Георгий Баринов, именно он управлял новым лайнером, высоко оценил качество взлетно-посадочное полосы и работу всех служб аэропорта.
В 2017 году калужский аэропорт признали лучшим среди небольших, региональных транспортных узлов, через которые проходит до полумиллиона пассажиров.
Boeing 737-800 — относится к серии Next Generation, то есть следующему поколению самолетов. Он берет на борт до 189 пассажиров, летает дальше, чем предыдущие лайнеры этого типа, меньше шумит и экономичнее: конструкторам удалось снизить расход топлива на 4%.
В салоне самолета конструкторы применили особый дизайн и систему освещения, которые должны создавать у пассажиров ощущение открытого пространства. А места между креслами достаточно, чтобы человек даже ростом более 180 сантиметров мог сидеть комфортно.
"Россия" входит в группу компаний «Аэрофлот». На сегодняшний день ее самолеты обслуживают более 90 маршрутов. 34 из них — популярные курорты.
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