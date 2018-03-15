Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20% 

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство аэропорта Калуга прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 20% — до 100 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор международного аэропорта Калуга Салават Кутушев.
"Аэропорт Калуга в 2018 году покажет рост порядка 20%. В абсолютных цифрах это порядка 100 тыс. пассажиров", — сказал Кутушев.
Он отметил, что аэропорт активно развивает сотрудничество с перевозчиками для запуска новых направлений. «На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с »Ютэйр", "S7", «Саратовскими авиалиниями» и «Руслайн». К нам идет ряд иностранных авиакомпаний. А летом из аэропорта будет выполняться рейс в Анталью", — пояснил Кутушев.
Как сообщалось ранее, 7 марта авиакомпания «Ютэйр» запустила прямое авиасообщение между столичным Внуково и аэропортом Калуги. Время в пути составляет 50 минут. Прежде авиасообщения между городами не было. Дорога до столицы автомобильным и железнодорожным транспортом у калужан занимает около трех часов.
Власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии, Чехии и Болгарии.
Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году — около 500 тыс.