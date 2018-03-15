Ещё
Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20% 

ТАСС 15 марта 2018
КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство аэропорта Калуга прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 20% — до 100 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор международного аэропорта Калуга Салават Кутушев.
"Аэропорт Калуга в 2018 году покажет рост порядка 20%. В абсолютных цифрах это порядка 100 тыс. пассажиров", — сказал Кутушев.
Он отметил, что аэропорт активно развивает сотрудничество с перевозчиками для запуска новых направлений. «На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с »Ютэйр", "S7", «Саратовскими авиалиниями» и «Руслайн». К нам идет ряд иностранных авиакомпаний. А летом из аэропорта будет выполняться рейс в Анталью", — пояснил Кутушев.
Как сообщалось ранее, 7 марта авиакомпания «Ютэйр» запустила прямое авиасообщение между столичным Внуково и аэропортом Калуги. Время в пути составляет 50 минут. Прежде авиасообщения между городами не было. Дорога до столицы автомобильным и железнодорожным транспортом у калужан занимает около трех часов.
Власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии, Чехии и Болгарии.
Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году — около 500 тыс.
ТАСС: последние новости
Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц Лоукостер "Победа" с 25 марта будет летать в Бурятию ежедневно Волгоградские гиды готовятся радушно встретить английских болельщиков на матч ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки30
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»335
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина55
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение