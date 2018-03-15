Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20%

КАЛУГА , 15 марта. / ТАСС /. Руководство аэропорта Калуга прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 20% — до 100 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор международного аэропорта Калуга Салават Кутушев.

"Аэропорт Калуга в 2018 году покажет рост порядка 20%. В абсолютных цифрах это порядка 100 тыс. пассажиров", — сказал Кутушев.

Он отметил, что аэропорт активно развивает сотрудничество с перевозчиками для запуска новых направлений. «На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с »Ютэйр" , " S7 ", «Саратовскими авиалиниями» и «Руслайн». К нам идет ряд иностранных авиакомпаний. А летом из аэропорта будет выполняться рейс в Анталью ", — пояснил Кутушев.

Как сообщалось ранее, 7 марта авиакомпания «Ютэйр» запустила прямое авиасообщение между столичным Внуково и аэропортом Калуги. Время в пути составляет 50 минут. Прежде авиасообщения между городами не было. Дорога до столицы автомобильным и железнодорожным транспортом у калужан занимает около трех часов.

Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году — около 500 тыс.