В Калугу прилетел Boeing-тезка города 

15 марта в калужском аэропорту совершил посадку Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», названный в честь Калуги. Калужский аэропорт такой тип самолета принимает впервые — разрешение на их обслуживание он получил совсем недавно. Рейс в город-тезку самолета из Москвы выполнил командир воздушного судна — летный директор авиакомпании «Россия» Георгий Баринов. В аэропорту самолет встречали губернатор Анатолий Артамонов, городской голова Калуги и гендиректор аэропорта «Калуга» Салават Кутушев. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, Анатолий Артамонов поблагодарил руководство авиакомпании за то, что она назвала самолет в честь Калуги и выразил надежду, что она поможет калужскому аэропорту наладить межрегиональные перевозки. «В свете тех решений, которые обозначил президент нашей страны о развитии межрегиональных перевозок, мы будем рассчитывать, что авиакомпания „Россия“ подключится к нашим планам», — сказал он. По словам Георгия Баринова, рассчитывает на сотрудничество с Калужской областью и «Россия». Калужский аэропорт он похвалил: «Полоса понравилась. Прекрасно работает система захода на посадку. Аэропорт „Калуга“ — всепогодный. Может работать и днем, и ночью, и при любой погоде, а для авиатора — это самое главное». Презентовав «Калугу» калужанам, экипаж самолета занял места в кабине и взял курс на Москву. фото пресс-службы правительства Калужской области