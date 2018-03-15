Хорошее настроение туристам в Татарстане создадут «Абау»-эффекты 

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов вместе с коллегами презентовал новый брендовый маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие». Особенностью маршрута станут «Абау»-эффекты. Как объяснил Иванов, это детали, которые смогут создать туристам хорошее настроение. А, значит, запомнив республику, они захотят рассказать о ней своим близким. «Люди не хотят быть туристами, они хотят быть путешественниками. Изучать местный опыт, уклад, жить как местные жители», — объясняет идею Сергей Иванов. В комитете надеются, что новый маршрут поможет возвращать туристов в республику, увеличивать турпоток. Директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова рассказала за счет чего будут достигать «Абау»-эффекта. Продумана интересная подача информации о городе и республике. Так, легенды о Казани расскажет царица Сююмбике, Казанку гости пересекут на яхте, а эбика и бабай вместе с туристами станцуют «Апипу».