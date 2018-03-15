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«Золотой» град повысил спрос на авиарейсы в Якутск
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«Золотой» град повысил спрос на авиарейсы в Якутск 

Рамблер 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Интерес к авиарейсам в Якутск вырос в три раза, пишет Life.ru со ссылкой на сервисы по поиску авиабилетов.
После того как в СМИ появилась информация о золоте и платине, высыпавшихся из самолета в аэропорту Якутска, поисковые запросы на авиабилеты из российских городов в столицу республики Саха вырос в три раза.
В одном из трех запланированных на 15 марта рейсов из Москвы в Якутск остались билеты только бизнес-класса. Представитель компании OneTwoTrip заявил, что утром было приобретено несколько билетов с вылетом сегодня и завтра. В компании предположили, что пик спроса выпадет на выходные дни.
Напомним, что 15 марта в аэропорту Якутска у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете сорвало левую створку люка, и на взлетно-посадочную полосу посыпались золотые слитки.
 Ещё 3 источника 
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