«Золотой» град повысил спрос на авиарейсы в Якутск

Интерес к авиарейсам в Якутск вырос в три раза, пишет Life.ru со ссылкой на сервисы по поиску авиабилетов.

После того как в СМИ появилась информация о золоте и платине, высыпавшихся из самолета в аэропорту Якутска, поисковые запросы на авиабилеты из российских городов в столицу республики Саха вырос в три раза.

В одном из трех запланированных на 15 марта рейсов из Москвы в Якутск остались билеты только бизнес-класса. Представитель компании OneTwoTrip заявил, что утром было приобретено несколько билетов с вылетом сегодня и завтра. В компании предположили, что пик спроса выпадет на выходные дни.

Напомним, что 15 марта в аэропорту Якутска у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете сорвало левую створку люка, и на взлетно-посадочную полосу посыпались золотые слитки.