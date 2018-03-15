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Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц
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Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры РФ предлагает изменить подход к системе классификации гостиниц, установив две подсистемы. Об этом сообщает пресс-служба департамента по итогам Всероссийского семинара по классификации гостиниц, состоявшегося в Москве 13-14 марта.
"Мы предлагаем установить две подсистемы. «Звездную» — для отелей, домов отдыха, пансионатов, апартотелей, туристских баз — и «Систему ключей» — для гостевых домов, сервисных апартаментов, хостелов", — приводит пресс-служба слова директора департамента Ольги Яриловой. Она подчеркнула, что необходимость такого изменения подхода к классификации гостиниц вызвана множеством разнообразных средств размещения, представленных в гостиничной индустрии.
Кроме того, по словам Яриловой, коллективного утверждения требуют понятие «гостиничные услуги» и стандарт минимального набора услуг, расчет оплаты услуг при полном проживании, раннем заезде и позднем выезде, а также требования к организациям и экспертам, осуществляющим классификацию гостиниц.
В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории России. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать 3 года с даты принятия соответствующего решения.
Новым законом запрещается предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства, использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие той, которая указана в этом документе. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.
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