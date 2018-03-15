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Информационные центры для туристов появятся в аэропортах Московского узла к ЧМ-2018
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Информационные центры для туристов появятся в аэропортах Московского узла к ЧМ-2018 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство культуры Подмосковья поддержало предложение Мособлдумы создать к ЧМ-2018 в аэропортах Московского авиаузла туристические информационные центры, которые будут продвигать достопримечательности столичного региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"По итогам круглого стола [в ноябре 2017 года] аэропортам Московского транспортного узла совместно с Министерством культуры Московской области было рекомендовано организовать на территории аэропортов работу туристско-информационных центров. Минкультуры поддержало предложение и готово обеспечить аэропорты необходимыми материалами", — говорится в сообщении.
По данным Мособлдумы, власти региона приступили к планированию, в каких воздушных гаванях создавать центры и как они будут финансироваться.
Матчи чемпионат мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. В Подмосковье разместятся тренировочные базы и места проживания для футболистов.
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