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Турпоток в Калужскую область за семь лет увеличился в 3,5 раза
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Турпоток в Калужскую область за семь лет увеличился в 3,5 раза 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Калужскую область за последние семь лет вырос в три с половиной раза, в минувшем году регион посетили более 2,4 млн туристов. Об этом в четверг сообщил губернатор Анатолий Артамонов в ходе итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.
"В минувшем году нашу область посетили 2,44 млн туристов и экскурсантов. Это одиннадцатый показатель по всей стране. По сравнению с 2010 годом туристский поток увеличился в три с половиной раза", — сказал руководитель региона. Губернатор напомнил, что в городах Калужской области, которые входят в маршруты «Золотого кольца России», проходят военно-исторические, музыкальные, художественные, этнографические фестивали.
"Построены Инновационный культурный центр в городе Калуге и Центр культурного развития в городе Тарусе. Заканчивается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Возрождается популярность исконно калужских брендов «Калужское тесто», «Хлудневская игрушка», — отметил губернатор. Кроме того, за последние годы власти региона провели ремонтно-реставрационные работы на 36 объектах культурного наследия в Калуге и Боровске.
Приоритетами развития отрасли глава региона назвал развитие детского туризма и продвижение исторических и культурных брендов. Кроме того, власти региона намерены развивать региональные и международные авиаперевозки. Так, в Калуге планируется открыть международный терминал аэропорта с пунктом пропуска через государственную границу.
В 2016 году Калужскую область посетило более 2,2 млн туристов. По итогам года регион вошел в десятку субъектов РФ по темпам развития туризма.
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