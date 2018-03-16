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Авиаперевозчик Finnair намерен развивать российские направления
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Авиаперевозчик Finnair намерен развивать российские направления 

AirCargoNews.ru 16 марта 2018
Фото: AirCargoNews.ru
Информационный сайт aviav.ru ссылается на сообщение представителя финской авиакомпании. В этом году частота рейсов в РФ из Хельсинки еще увеличится, авиаоператор намерен продолжить курс минувшего года. Объем пассажирских перевозок по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург может увеличиться на 30 проц.. Это станет возможно благодаря замене менее вместительных машин ATR 72-500 на воздушные суда Embraer E-190.
Авиакомпания из Финляндии увеличит количество пассажирских мест на своих рейсах. Речь идет приблизительно о 100 дополнительных пассажирских креслах в день. В апреле появиться еще один, уже 3-й ежедневный московский рейс (направление Москву-Хельсинки). Финский авиаперевозчик помимо этого обслуживает еще три ежедневных авиарейса совместно с российским оператором Аэрофлот, то есть общее количество ежедневных авиарейсов по данному направлению достигнет 6.
В Авиакомпании Finnair подсчитали пассажиропоток по российским направлениям по итогам прошлого 2017-го года. Объем авиаперевозок демонстрирует годовой прирост в 29,29 проц.. Компания отмечает рост частоты собственных рейсов по всем направлениям (Москва, Санкт-Петербург). Оператор увеличил за год количество пассажирских кресел на 19,1 проц.. По итогам 2017-го года наибольшей популярностью среди клиентов финской авиакомпании из РФ пользовались такие города как Стокгольм, Аликанте, Милан, Париж, Мюнхен и Прага. Российские путешественники проявляют, стоит отметить, интерес к Хельсинки, другим населенным пунктам Лапландии. Россияне пользуются услугами Finnair, если их интересует США (Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско или Чикаго). В рейтинге наиболее востребованных дальнемагистральных линий авиакомпании такие города как Сингапур, Бангкок, Гавана и Токио.
В прошлом году финский авиаперевозчик обслужил свыше 12 миллионов человек, то есть на 1 миллион больше, чем в предыдущем году. Показатель операционной прибыли авиакомпании по итогам года превышает 170 миллионов евро (официальные финансовый данные компании за 2017-м год). Годовая выручка авиакомпании за год выросла почти на 11 проц., составила в денежном эквиваленте 2,56 миллиарда евро.
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