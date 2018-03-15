Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента с золотом

Международный аэропорт Якутск работает в штатном режиме после инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками, произошедшего в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Данный борт (авиакомпании "Нимбус" — прим. ТАСС) вылетел из нашего аэропорта в 15:00 по местному времени и в настоящее время находится в аэропорту Маган (в 12 км от Якутска)", — сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз с драгметаллом рассыпался по взлетно-посадочной полосе аэропорта. На полосе рассыпалось около 3,4 тонн металла из находившихся на борту более 9 тонн.

В пресс-службе не смогли оперативно прокомментировать меры по усилению безопасности к вылетающим самолетам.

Ранее источники ТАСС сообщали, что нашли и собрали 172 слитка, утрат не допустили. Источник уточнил, что речь идет о слитках драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре.