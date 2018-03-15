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Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента
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Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента с золотом 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Международный аэропорт Якутск работает в штатном режиме после инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками, произошедшего в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз с драгметаллом рассыпался по взлетно-посадочной полосе аэропорта. На полосе рассыпалось около 3,4 тонн металла из находившихся на борту более 9 тонн.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Данный борт (авиакомпании "Нимбус" — прим. ТАСС) вылетел из нашего аэропорта в 15:00 по местному времени и в настоящее время находится в аэропорту Маган (в 12 км от Якутска)", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе не смогли оперативно прокомментировать меры по усилению безопасности к вылетающим самолетам.
Ранее источники ТАСС сообщали, что нашли и собрали 172 слитка, утрат не допустили. Источник уточнил, что речь идет о слитках драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре.
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