В 2018 году «Победа» увеличит количество авиарейсов из Пулково

Российский лоукостер «Победа» в 2018 году увеличит количество рейсов из петербургского аэропорта Пулково, сообщают «Невские новости». Об этом рассказал глава авиакомпании Андрей Калмыков По его словам, суммарно «Победа» планирует перевезти 6 миллионов пассажиров, в том числе миллион — из Пулково. «Мы в этом году получаем еще 6 воздушных судов, у нас сейчас 18, — рассказал Калмыков. — Мы растем активно и показываем самую высокую загрузку среди российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в России . В этом году «Победа» вдвое увеличивает сеть маршрутов из аэропорта «Пулково» и втрое количество рейсов, которые мы будем выполнять».