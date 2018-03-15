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В 2018 году «Победа» увеличит количество авиарейсов из Пулково
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В 2018 году «Победа» увеличит количество авиарейсов из Пулково 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Российский лоукостер «Победа» в 2018 году увеличит количество рейсов из петербургского аэропорта Пулково, сообщают «Невские новости». Об этом рассказал глава авиакомпании Андрей Калмыков.
По его словам, суммарно «Победа» планирует перевезти 6 миллионов пассажиров, в том числе миллион — из Пулково.
«Мы в этом году получаем еще 6 воздушных судов, у нас сейчас 18, — рассказал Калмыков. — Мы растем активно и показываем самую высокую загрузку среди российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в России. В этом году «Победа» вдвое увеличивает сеть маршрутов из аэропорта «Пулково» и втрое количество рейсов, которые мы будем выполнять».
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