«Победа» планирует в 2018 году перевезти более шести миллионов пассажиров

"Суммарно мы должны перевезти больше 6 миллионов пассажиров, из них минимум миллион мы перевезем из аэропорта «Пулково», — сказал он. Калмыков также отметил, что в этом году авиакомпания получит еще 6 воздушных судов.

"Мы в этом году получаем еще 6 воздушных судов, у нас сейчас 18 уже их… Мы растем активно, «Победа» очень востребованный продукт, мы показываем самую высокую загрузку среди российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в России ", — отметил он.

Авиакомпания «Победа» начала летать в Санкт-Петербург в октябре 2015 года. В 2017 году авиакомпания обслужила в Петербурге 463,6 тысячи пассажиров. За 2017 год «Победа» перевезла 4,6 миллиона пассажиров, таким образом рост пассажиропотока в 2018 году может составить более 30%.