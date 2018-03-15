Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» вырос на 13,5% в праздничные дни

За период мартовских праздников международный аэропорт «Домодедово» обслужил на 13,5% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С 7 по 11 марта аэропорт «Домодедово» обслужил 326571 человека. Это на 13,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее высокий пассажиропоток зафиксирован 11 марта: в этот день 72123 человека совершили перелет через «Домодедово», — говорится в сообщении.

При этом заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%.

«Общий пассажиропоток на международных воздушных линиях составил 147403 человека, что на 17,4% выше уровня прошлого года», — подчеркивается в материале.

Доха, В числе самых популярных маршрутов оказались Анталья Дубай , Франкфурт и Мюнхен. Турецкий курортный город стал лидером рейтинга самых быстрорастущих направлений: объем пассажирских авиаперевозок в Анталью и обратно увеличился почти в три раза.

Симферополь и Санкт-Петербург. Кроме того, самыми востребованными российскими направлениями стали Сочи

«В целом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях превысил прошлогодние показатели на 10,5%: 179168 человек выбрали аэропорт «Домодедово» для перелетов по стране в период мартовских праздников», — заключается в материале.