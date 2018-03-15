Ещё
Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» вырос на 13,5% в праздничные дни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» вырос на 13,5% в праздничные дни 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
За период мартовских праздников международный аэропорт «Домодедово» обслужил на 13,5% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«С 7 по 11 марта аэропорт «Домодедово» обслужил 326571 человека. Это на 13,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее высокий пассажиропоток зафиксирован 11 марта: в этот день 72123 человека совершили перелет через «Домодедово», — говорится в сообщении.
При этом заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%.
«Общий пассажиропоток на международных воздушных линиях составил 147403 человека, что на 17,4% выше уровня прошлого года», — подчеркивается в материале.
В числе самых популярных маршрутов оказались Анталья, Доха, Дубай, Франкфурт и Мюнхен. Турецкий курортный город стал лидером рейтинга самых быстрорастущих направлений: объем пассажирских авиаперевозок в Анталью и обратно увеличился почти в три раза.
Кроме того, самыми востребованными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.
«В целом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях превысил прошлогодние показатели на 10,5%: 179168 человек выбрали аэропорт «Домодедово» для перелетов по стране в период мартовских праздников», — заключается в материале.
РИАМО: последние новости
Туристическую полицию задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ‑2018 в Москве Более 1,3 тыс отелей Москвы прошли спецквалификацию перед ЧМ‑2018 Еженедельный мониторинг загрузки гостиниц стартовал в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки30
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»335
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина55
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение