Ещё
Новые трассы и подъемники на «Архызе» собираются открыть до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые трассы и подъемники на «Архызе» собираются открыть до конца 2018 года 

«Это Кавказ» 15 марта 2018
Новые объекты горнолыжной инфраструктуры на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз», расположенном в Карачаево-Черкесии, планируется открыть в конце 2018 года.
Вопросы строительства объектов инфраструктуры на северо-ориентированном склоне туристической деревни Романтик на курорте «Архыз» обсуждались на совещании в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Сейчас на курорте ведется строительство трех секций гондольной канатной дороги, пяти горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования, гаража для ратраков и подъездной дороги с мостом. Начало эксплуатации новых объектов запланировано на конец декабря 2018 года, сообщается на сайте Минкавказа.
«Новые объекты горнолыжной инфраструктуры «Архыза» имеют большое значение для дальнейшего развития курорта и его привлекательности для туристов. Площадь катания будет увеличена почти вдвое, а пропускная способность канатных дорог вырастет примерно на 35%. Учитывая это, мы должны в установленные сроки правильно выстроить работу между всеми сторонами, участвующими в реализации проекта, избавиться от всех возникающих в процессе работы разногласий, построить все объекты с высоким качеством и своевременно сдать их в эксплуатация к открытию нового горнолыжного сезона», — отметил на совещании первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Курорт «Архыз» начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная поляна — сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.
«Это Кавказ»: последние новости
В этнодеревне «Гумлокт» в Карачаево-Черкесии появились парк и оздоровительный комплекс На Северном Кавказе будут создавать мобильные туристические гостиницы Кавминводы включат в Европейскую ассоциацию термальных курортов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки27
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»336
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина54
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение