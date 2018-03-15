Новые трассы и подъемники на «Архызе» собираются открыть до конца 2018 года

Новые объекты горнолыжной инфраструктуры на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз», расположенном в Карачаево-Черкесии , планируется открыть в конце 2018 года.

Вопросы строительства объектов инфраструктуры на северо-ориентированном склоне туристической деревни Романтик на курорте «Архыз» обсуждались на совещании в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Сейчас на курорте ведется строительство трех секций гондольной канатной дороги, пяти горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования, гаража для ратраков и подъездной дороги с мостом. Начало эксплуатации новых объектов запланировано на конец декабря 2018 года, сообщается на сайте Минкавказа.

«Новые объекты горнолыжной инфраструктуры «Архыза» имеют большое значение для дальнейшего развития курорта и его привлекательности для туристов. Площадь катания будет увеличена почти вдвое, а пропускная способность канатных дорог вырастет примерно на 35%. Учитывая это, мы должны в установленные сроки правильно выстроить работу между всеми сторонами, участвующими в реализации проекта, избавиться от всех возникающих в процессе работы разногласий, построить все объекты с высоким качеством и своевременно сдать их в эксплуатация к открытию нового горнолыжного сезона», — отметил на совещании первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов

Курорт «Архыз» начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная поляна — сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.