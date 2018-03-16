Задержанный рейс с тремя сотнями пассажиров вылетел в Таиланд спустя 15 часов

Судя по данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, рейс № 2481 авиакомпании Nordwind вылетел к месту назначения 16 марта в 3:25. Таким образом, время задержки чартера превысило 15 часов.

Как ранее рассказывала корреспонденту НГС пассажирка этого рейса, чартер на Пхукет должен был отправиться ещё вчера в 12:05. В пресс-службе аэропорта поясняли, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines задерживается по техническим причинам.

Такие же пояснения давали и пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве сообщали, что всего на задержанном рейсе планировали вылететь 395 пассажиров — в ожидании чартера им предложили разместиться в гостинице.