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Горячая линия для туристов заработала в Дананге
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Горячая линия для туристов заработала в Дананге 

Вьетнам сегодня 15 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Теперь гости курорта могут позвонить по телефону горячей линии 0236 1022, чтобы узнать актуальную информацию о проходящих в городе мероприятиях и предоставляемых в нем туристических услугах, пишут Tuoi Tre News.
Помимо этого, путешественники могут оставлять отзывы о местных турагентствах, гостиницах, ресторанах или обращаться за помощью при несчастных случаях, утере документов, столкновении с мошенниками или взяточниками. За обработку звонков будет отвечать Центр поощрения туризма — один из инициаторов создания горячей линии.
Тем временем другой инициатор — Команда реагирования для туристов — будет направлять собранные сведения о фактах мошенничества в муниципальный Народный комитет и другие компетентные органы для дальнейших санкций.
Как заявил замдиректора Департамента туризма Дананга Нгуен Сюань Бинь, туризм в городе развивается быстрыми темпами, поэтому горячая линия необходима для оперативного оказания помощи путешественникам.
Источник: Tuoi Tre News
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