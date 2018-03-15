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Россия и Абхазия обсудили сотрудничество в сфере туризма
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Россия и Абхазия обсудили сотрудничество в сфере туризма 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. РФ и Абхазия обсудили сотрудничество в сфере туризма, в том числе по увеличению взаимного турпотока и развитию туристской инфраструктуры, сообщает Ростуризм по итогам рабочей встречи руководителя ведомства Олега Сафонова с министром по курортам и туризму Абхазии Автандилом Гарцкия.
"На совещании главы туристических ведомств обсудили вопросы современного состояния туристского рынка, увеличения взаимного турпотока, развития рекреационных ресурсов Абхазии и новых видов туризма, инвестирования в туристические объекты, рационального использования пляжных ресурсов, а также развития туристской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам безопасности российских туристов и медицинского страхования. В настоящее время современного общепринятого механизма обеспечения туристов медицинскими услугами по страховке нет из-за отсутствия соответствующей законодательной базы в Абхазии, сообщает ведомство. Законодательство РФ позволяет включать медицинское обслуживание в пакетные туры только на добровольной основе.
Стороны договорились о подготовке и дальнейшем подписании двустороннего межведомственного документа, в котором нашли бы отражение обсуждаемые на встрече вопросы.
"Абхазия является для россиян популярным курортом с оптимальным соотношением «цена-качество», и для продвижения туристских возможностей страны необходимо усилить работу в информационном пространстве, в чем Ростуризм готов оказать возможную помощь и поддержку. Кроме того, важным аспектом в увеличении турпотока является обеспечение максимальной безопасности российских туристов на территории республики, включение обязательного медицинского страхования в пакетные туры, совершенствование гостиничной базы и туристской инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова Сафонова.
Отмечается, что в Абхазии туризм является одним из приоритетных направлений экономической стратегии. При этом 90% туристов, въезжающих в Абхазию, — россияне. Сообщается, что в настоящее время готовится к вводу национальная система классификации средств размещения, создается новый туристский интернет-портал, разрабатываются механизмы, которые позволят снизить цены на отдых в предстоящем сезоне, модернизируется туристская инфраструктура.
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