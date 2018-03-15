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«МИР» запустил путеводитель по Молдове
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«МИР» запустил путеводитель по Молдове 

Мир24 15 марта 2018
В преддверии туристической выставки MITT 2018 компания-разработчик Appreal и Телерадиокомпания «МИР» при поддержке Агентства по туризму Республики Молдова выпустили бесплатный мобильный путеводитель по стране.
Приложение «TopTripTip Moldova» уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Путеводитель ориентирован на самостоятельных путешественников, которые любят исследовать новые страны в удобном для себя темпе.
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И экономим на нем  В гид вошли самые известные достопримечательности страны: знаменитые винные подвалы Крикова и Милештий Мичь, Каприянский монастырь, Крепости в Сороках и Бендерах, Заповедник Орхеюл Векь (Старый Орхей), Монастырь Святого Теодора Тириона и Триумфальная арка в Кишиневе.
Редакция подготовила несколько маршрутов и самые интересные мероприятия на ближайшее время. Весь контент доступен оффлайн, что удобно для туристов, находящихся в зоне роуминга во время поездки. Гид переведен на английский язык.
В скором времени путеводитель будет наполняться контентом, предоставленным Агентством по туризму Республики Молдова, что позволит стать ему самым полным и достоверным мобильным гидом по стране.
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