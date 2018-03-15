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Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 1 млн человек с начала года
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 1 млн человек с начала года 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
«Уральские авиалинии» перевезли более 1 млн человек с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за первые два месяца 2018 г. В целом с начала года авиакомпания перевезла 1 млн 39 тыс. 739 человек (плюс 20% к показателям 2017 г.). В период с 1 января по 28 февраля самолеты выполнили 7 тыс. 691 рейс: 4 тыс. 310 — по России, 1 тыс. 762 — по СНГ, 1 тыс. 619 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в феврале 2018 г. услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 473 тыс. 134 пассажиров (плюс 20% к показателям февраля 2017 г.). Всего за этот месяц было выполнено 3 тыс. 457 рейсов, из которых 1 тыс. 935 рейсов по России, 813 — в страны СНГ и 709 рейсов — в страны дальнего зарубежья.
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