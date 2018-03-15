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Объемы бронирования авиабилетов в Россию на ЧМ-2018 удвоились
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Объемы бронирования авиабилетов в Россию на ЧМ-2018 удвоились 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу в настоящее время более чем в два раза опережает объемы за тот же период прошлого года. Об этом сообщил АТОР.
Международная исследовательская компания ForwardKeys изучила спрос на полеты в Россию в связи с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
Пик бронирования авиабилетов иностранными туристами приходится на дату открытия Чемпионата, но и в течении турнира объемы остаются высокими — плюс 118,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как и ожидалось, наибольшей популярностью соревнование пользуется у фанатов футбола из стран, которые поборются за чемпионский титул.
По числу бронирований лидирует Латинская Америка: количество желающих приехать в Россию из Мексики увеличилось в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, затем идет Бразилия — в 15 раз и Аргентина — в 10 раз.
Самым активным ростом турпотока из Европы отметилась Польша — в семь раз больше бронирований, Испания отстает не на много, показывая увеличение в пять раз.
Спад демонстрирует Италия, со снижением турпотока в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что сборная этой страны не принимает участие в соревновании, уступив это право Швеции.
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