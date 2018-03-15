Пассажир рейса Барселона-Москва требует от «Уральских авиалиний» более 170 тыс. руб. за овербукинг

Пассажир рейса « Уральских авиалиний » из Барселоны в Москву через суд требует от авиаперевозчика более 170 тыс. руб. за овербукинг. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь Чертановского суда Станислав Ежов.

«В суд с исковым заявлением обратился москвич Евгений Советов, который указывает, что им заранее были приобретены билеты на рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Москва-Барселона, Барселона-Москва. Истец поясняет, что при вылете из Барселоны ему в аэропорту сообщили, что на его рейс в самолете отсутствуют места и произошел овербукинг, в авиакомпании ему сказали, что «ничем не могут помочь». В связи с этим ему пришлось вернуться в гостиницу и, естественно, оплатить дальнейшее проживание и купить самостоятельно новые билеты на другую дату», — рассказал пресс-секретарь.

Мужчина просит суд взыскать с авиакомпании денежные средства за стоимость первоначальных билетов, покупку новых, расходы за проживание в гостинице, неустойку и юридические услуги в размере 127 тыс. руб., а также моральную компенсацию в 45 тыс. руб. Кроме того, штраф в 50% от удовлетворенной судом суммы по закону о защите прав потребителей за нарушение требования потребителя. Судебное заседание назначено на 27 марта в 16:30.