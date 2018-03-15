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Турист сорвался со священной скалы, заигравшись в телефон
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Турист сорвался со священной скалы, заигравшись в телефон 

Мир24 15 марта 2018
Фото: Мир24
Молодой турист погиб в Китае из-за собственного телефона. Трагический случай произошел в священном для буддистов месте — у храма на горе Цзюхуа, сообщает Mirror.
Невидимые убийцы
Гаджеты смертельно опасны? } 20-летний юноша, имя которого не называется, осматривал достопримечательность и в какой-то момент решил отдохнуть. Присев на скамейку, он уткнулся в телефон.
Будучи поглощен гаджетом, турист попытался облокотиться на спинку скамейки, но, увы, в конструкции она была не предусмотрена. В результате несчастный потерял равновесие и сорвался с высоты семи метров. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Отметим, что частой причиной травм и даже гибели любителей гаджетов становятся попытки сделать селфи в неподходящем месте. Так, в октябре прошлого года три индийских студента, позировавшие для фото на рельсах, погибли под колесами поезда. Несколькими месяцами ранее их соотечественник решил сделать эффектный снимок со слоном, но огромное животное напало на него и затоптало насмерть.
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