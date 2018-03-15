Агентство «Москва»: последние новости

«Аэрофлот» просит с 19 марта заранее прибывать в аэропорт Барселоны из-за забастовки

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 1 млн человек с начала года

Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос более чем на 20% в феврале - до 1,2 млн человек