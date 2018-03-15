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Пассажиропоток Домодедово с 7 по 11 марта вырос на 13,5% — до 326,6 тыс. человек
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Пассажиропоток Домодедово с 7 по 11 марта вырос на 13,5% — до 326,6 тыс. человек 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Пассажиропоток аэропорта Домодедово в праздничные дни, с 7 по 11 марта 2018 г., вырос на 13,5% — до 326,6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«С 7 по 11 марта аэропорт Домодедово обслужил 326 тыс. 571 человек. Это на 13,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее высокий пассажиропоток зафиксирован 11 марта: в этот день 72 тыс. 123 человека совершили перелет через Домодедово», — говорится в сообщении.
Уточняется, что заметный рост трафика отмечен на направлениях дальнего зарубежья. В праздничные дни он составил 38%. Общий пассажиропоток на международных воздушных линиях — 147 тыс. 403 человек, что на 17,4% выше уровня прошлого года. В числе самых популярных маршрутов оказались Анталья, Доха, Дубай, Франкфурт и Мюнхен. Турецкий курортный город стал лидером рейтинга самых быстрорастущих направлений: объем пассажирских авиаперевозок в Анталью и обратно увеличился почти в три раза.
«Самыми востребованными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. В целом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях превысил прошлогодние показатели на 10,5%: 179 тыс. 168 человек выбрали аэропорт Домодедово для перелетов по стране в период мартовских праздников», — отметили в пресс-службе.
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