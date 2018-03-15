«Шенген» подорожает?

Визы в Европу могут подорожать. ЕС предлагает повысить сбор за оформление шенгенской визы на 20 евро. Таким образом, «шенген» будет стоить 55 евро вместо нынешних 35-ти. К этой сумме, скорее всего, придется прибавить стоимость услуг визовых центров, через которые обычно получают разрешение на въезд. Правда, это не единственная инициатива Еврокомиссии : вместе с подорожанием будут и послабления.

Дмитрий Горин: Как новые правила отразятся на турпотоке? Комментирует советник руководителя Ростуризма

Дмитрий Горин советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России «Данное повышение никак не отразится на изменении предпочтений туристов, все-таки 20 евро в масштабе стоимости путешествия — это небольшие деньги. Надо отметить, что будет много новых упрощений в получении визы: это и сокращение рассмотрения заявлений с 15 дней до десяти, это возможность получать одноразовую визу на границе, и самое главное — увеличение многоразовых мультивиз. Эти визы будут ставиться не только на год, но и на пять. Это как раз будет способствовать развитию развлекательных путешествий в Европу».

Еще одна инициатива — упрощенная выдача однократной визы для посещения одной страны ЕС. Действовать такая виза будет неделю.