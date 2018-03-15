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«Шенген» подорожает?
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«Шенген» подорожает? 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: BFM.RU
Визы в Европу могут подорожать. ЕС предлагает повысить сбор за оформление шенгенской визы на 20 евро. Таким образом, «шенген» будет стоить 55 евро вместо нынешних 35-ти. К этой сумме, скорее всего, придется прибавить стоимость услуг визовых центров, через которые обычно получают разрешение на въезд. Правда, это не единственная инициатива Еврокомиссии: вместе с подорожанием будут и послабления.
Как новые правила отразятся на турпотоке? Комментирует советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин:
Дмитрий Горин советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России «Данное повышение никак не отразится на изменении предпочтений туристов, все-таки 20 евро в масштабе стоимости путешествия — это небольшие деньги. Надо отметить, что будет много новых упрощений в получении визы: это и сокращение рассмотрения заявлений с 15 дней до десяти, это возможность получать одноразовую визу на границе, и самое главное — увеличение многоразовых мультивиз. Эти визы будут ставиться не только на год, но и на пять. Это как раз будет способствовать развитию развлекательных путешествий в Европу».
Еще одна инициатива — упрощенная выдача однократной визы для посещения одной страны ЕС. Действовать такая виза будет неделю.
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