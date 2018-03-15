Туристов ждет ночной «Экстрим-поход» на полигоне площадью 50 км²

Кубок Омской области по спортивному туризму стартует на территории детского лагеря «Березка», но затем на 25 часов уведет участников на просторы огромного полигона.

В «Экстрим-поход» поклонники спортивного туризма, которых набралось уже порядка двадцати команд (в том числе два коллектива из Красноярска ) отправятся 17 и 18 марта. Организаторы предложат на выбор участникам однодневный или двухдневный маршрут. Старт и финиш обеих дистанций состоится на территории ДОЛ «Березка» (Омский район).

Покорять однодневный маршрут участники (в составе смешанной команды будет не менее 4-х человек) отправятся 18 марта в 12:00 и завершат дистанцию к 17:00. А вот двухдневный маршрут предложит туристам (в команде минимум три человека) 25 часов экстрима со стартом 17 марта в 15:00, «ночевкой в лесу» и финишем 18 марта в 16:00.

Легенду и карту маршрута туристы, независимо от выбранной дистанции, получат за час до старта. За это время команды должны будут определить порядок прохождения КП (контрольных пунктов), каждый из которых имеет свою «цену» в баллах. Всего на территории огромного полигона таких КП больше сотни. «Взятием» КП считается командный снимок на фоне помеченного специальной краской дерева.

По словам главы областной федерации спортивного туризма Виктора Алилуева, лучшие команды в ходе суточного «Экстрим-похода» успеют прошагать и пробежать 100 км.

— На медали объективно претендуют 5-6 команд. Борьба настолько острая, что люди даже не устраивают полноценных ночевок. Могут идти с фонарями почти всю ночь, есть на ходу. Менее подготовленные, конечно, будут устраивать ночевку в лесу с палатками, спальными мешками. Часто количественный состав команд находится на уровне разрешенного минимума — каждый новый человек снижает мобильность группы.

Дистанцию очередного «Экстрим-похода» будут покорять и студенты, и 50-летние ветераны. Погодные условия для старта можно назвать оптимальными. На предстоящие выходные синоптики обещают легкий плюс — днем и всего –6-8С˚ — ночью.