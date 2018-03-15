Ещё
Туристов ждет ночной «Экстрим-поход» на полигоне площадью 50 км²
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристов ждет ночной «Экстрим-поход» на полигоне площадью 50 км² 

SovSport.Ru 15 марта 2018
Фото: SovSport.Ru
Кубок Омской области по спортивному туризму стартует на территории детского лагеря «Березка», но затем на 25 часов уведет участников на просторы огромного полигона.
В «Экстрим-поход» поклонники спортивного туризма, которых набралось уже порядка двадцати команд (в том числе два коллектива из Красноярска) отправятся 17 и 18 марта. Организаторы предложат на выбор участникам однодневный или двухдневный маршрут. Старт и финиш обеих дистанций состоится на территории ДОЛ «Березка» (Омский район).
Покорять однодневный маршрут участники (в составе смешанной команды будет не менее 4-х человек) отправятся 18 марта в 12:00 и завершат дистанцию к 17:00. А вот двухдневный маршрут предложит туристам (в команде минимум три человека) 25 часов экстрима со стартом 17 марта в 15:00, «ночевкой в лесу» и финишем 18 марта в 16:00.
Легенду и карту маршрута туристы, независимо от выбранной дистанции, получат за час до старта. За это время команды должны будут определить порядок прохождения КП (контрольных пунктов), каждый из которых имеет свою «цену» в баллах. Всего на территории огромного полигона таких КП больше сотни. «Взятием» КП считается командный снимок на фоне помеченного специальной краской дерева.
По словам главы областной федерации спортивного туризма Виктора Алилуева, лучшие команды в ходе суточного «Экстрим-похода» успеют прошагать и пробежать 100 км.
— На медали объективно претендуют 5-6 команд. Борьба настолько острая, что люди даже не устраивают полноценных ночевок. Могут идти с фонарями почти всю ночь, есть на ходу. Менее подготовленные, конечно, будут устраивать ночевку в лесу с палатками, спальными мешками. Часто количественный состав команд находится на уровне разрешенного минимума — каждый новый человек снижает мобильность группы.
Дистанцию очередного «Экстрим-похода» будут покорять и студенты, и 50-летние ветераны. Погодные условия для старта можно назвать оптимальными. На предстоящие выходные синоптики обещают легкий плюс — днем и всего –6-8С˚ — ночью.
SovSport.Ru: последние новости
Футбол для Сталина. Воспоминания о вожде "Что вы мне такие вопросы собачьи задаете?" Усик ответил на вопрос о Крыме «Нико» без купюр. Стивена Сигала подозревают в изнасиловании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки30
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»335
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина55
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение