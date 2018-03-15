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«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на рейс 15 марта
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«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на рейс 15 марта 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на свой рейс из-за ограничения движения поездов в Шереметьево 15 марта с 10:00 до 11:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».
"15 марта в период с 10:00 до 11:00 мск по независящим от компании «Аэроэкспресс» причинам было ограничено движение поездов.
Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспресс всем пассажирам, опоздавшим на рейс. По всем вопросам необходимо обратиться на стойку информации «Аэроэкспресса», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в компании, был «отменен поезд из Шереметьева, отправлением в 11:00 мск и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00 мск».
15 марта в районе улицы Бутырский Вал на Савеловском направлении железной дороги, попав под аэроэкспресс «Москва — Шереметьево», скончалась женщина, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
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