Какие города и страны предпочли самарцы для авиаперелетов на 8 марта?

Наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Москва Санкт-Петербург . При этом аэропортовая статистика ярко иллюстрирует рост спроса на региональные маршруты: Екатеринбург (+47%), Нижний Новгород (+77%), Уфа — рост более чем в два раза.

На международных линиях наиболее высокую динамику спроса показали маршруты краткосрочного отдыха: Самара Стамбул и Самара — Дубай . На последнем направлении пассажиропоток удвоился.

Стоит отметить, что в 2018 году динамика пассажиропотока в мартовские праздники превысила аналогичный показатель новогодних каникул, во время которых пассажиропоток вырос на 23%.