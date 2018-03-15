В мартовские праздники нижегородцы предпочитали летать на Гоа и в Дубай

Гоа и Дубай стали самыми популярными зарубежными направлениями у нижегородцев для отдыха в мартовские праздники. Данными рейсами было перевезено 1,2 тысячи пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино. Казань. Всего за период с 7 по 11 марта нижегородский аэропорт обслужил 9,5 тысяч пассажиров, что на 34% больше, чем в длинные мартовские выходные в прошлом году. Также отмечается, что жители Приволжской столицы стали чаще путешествовать и по России . Самыми популярными внутренними направлениями остаются Москва Санкт-Петербург , также вырос пассажиропоток в Самару Напомним, прямой рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону будет запущен 1 мая.