Как пермякам попасть на футбольный матч ЧМ-2018?

Как пермяку купить билет на матчи чемпионата мира по футболу — 2018? И обязательно ли оформлять паспорт болельщика?

Первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу стартовал в сентябре прошлого года. С 13 марта по 3 апреля начинается второй этап, когда болельщики смогут приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet (при условии их наличия) в порядке живой очереди. Это значит, что заявки будут подтверждаться в режиме реального времени после успешной оплаты.

Чтобы приобрести билет, нужно: зайти в билетный раздел официального сайта FIFA, создать учётную запись, предоставив свои персональные данные, подать заявку на покупку билета, выбрав пункт меню «Подать заявку на билеты», оплатить билеты онлайн.

Что касается паспорта болельщика, то это документ, обязательный для всех зрителей. Он необходим для прохода на стадион. Рекомендуется подать заявку на его получение сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение о приобретении билетов. Купленные билеты на матчи по указанному при покупке адресу доставит курьер. Доставка начнётся в апреле-мае.

Последний этап продаж билетов начнётся 18 апреля и продлится до 15 июля. Если вы приобретёте билеты в это время, сможете получить их в главных билетных центрах FIFA во всех городах-организаторах чемпионата мира по футболу.