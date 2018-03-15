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Пассажиропоток нижегородского аэропорта вырос на 34% в мартовские выходные
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Пассажиропоток нижегородского аэропорта вырос на 34% в мартовские выходные 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
Как рассказала агентству новостей Newsroom24, директор аэропорта по стратегическим коммуникациям Катерина Молева, с 7 по 11 марта в воздушной гавани обслужили 9,5 тыс. пассажиров, что на 34% больше, чем годом ранее, когда праздники пришлись на период с 8 по 12 марта.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 17% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, достигнув 8,3 тыс. человек. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. Значительный рост пассажиропотока также достигнут в Самару (+79%) и Казань (+43%).
На международных линиях отмечен пассажиропоток в 1,2 тыс. пассажиров. Наибольшей популярностью пользовались рейсы в ОАЭ (Дубай) и Индию (Гоа).
Напомним, пассажиропоток нижегородского аэропорта в 2017 году вырос на четверть.
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