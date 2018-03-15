Пассажиропоток нижегородского аэропорта вырос на 34% в мартовские выходные

Как рассказала агентству новостей Newsroom24, директор аэропорта по стратегическим коммуникациям Катерина Молева, с 7 по 11 марта в воздушной гавани обслужили 9,5 тыс. пассажиров, что на 34% больше, чем годом ранее, когда праздники пришлись на период с 8 по 12 марта.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 17% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, достигнув 8,3 тыс. человек. Лидерами стали Москва Санкт-Петербург . Значительный рост пассажиропотока также достигнут в Самару (+79%) и Казань (+43%).

На международных линиях отмечен пассажиропоток в 1,2 тыс. пассажиров. Наибольшей популярностью пользовались рейсы в ОАЭ Дубай ) и Индию (Гоа).

Напомним, пассажиропоток нижегородского аэропорта в 2017 году вырос на четверть.