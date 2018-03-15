АТОР: Число международных бронирований билетов в Россию на время проведения ЧМ-2018 выросло в два раза

Количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения чемпионата мира по футболу в настоящее время более чем в два раза опережает объемы за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Международной исследовательской компании ForwardKeys.

Уточняется, что пик бронирований авиабилетов иностранных гостей, собирающихся в Россию на ЧМ-2018, приходится на дату открытия чемпионата, и по ходу турнира во второй половине июня объемы бронирований остаются высокими — плюс 118,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Ожидаемо, что в первую очередь в Россию собрались поклонники футбола тех стран, команды которых попали в заветное число «32 лучших» и которые разыграют между собой чемпионский титул. Эти рынки показывают огромный рост по сравнению с эквивалентной позицией на тот же период в прошлом году. Лидируют в готовности приехать в Россию болельщики из Латинской Америки. Так объемы бронирования авиабилетов из Мексики выросли в 19 раз по сравнению с числом заказов в прошлом году, из Бразилии — в 15 раз, из Аргентины — в 10 раз. Из Индии объемы бронирований авиабилетов выросли в шесть раз, из США Австралии — в четыре. Из европейских стран активнее всего собираются на российские стадионы жители Польши : бронирований с этого рынка стало в семь раз больше. Немного от них отстают испанцы, которые уже выкупили в пять раз больше билетов. Троекратно возросли объемы бронирования из Великобритании , в два раза — из Швейцарии », — рассказали в АТОР.

Отмечается, что единственным исключением среди «футбольных» стран, которые не стремятся в Россиию, является Италия — ее игроки впервые с 1958 г. не прошли квалификацию.