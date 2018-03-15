Ещё
Российским регионам предложат привлекать туристов комедийными сериалами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским регионам предложат привлекать туристов комедийными сериалами 

ИД «Собеседник» 15 марта 2018
Совфед может предложить регионам РФ снимать комедийные, исторические и детективные сериалы для продвижения курортов.
Как передает агентство городских новостей «Москва», Краснодарский край станет одним из первых в стране, где будет реализован проект регионального плейсмента — отображения в фильме конкретной территории для привлечения туристов.
Ресурс уточняет, что Совфед также готов предложить и другим регионам России отснять телесериалы на комедийную, детективную или историческую тематику для продвижения местных курортов.
«По-моему, это очень эффективный способ привлечения внимания туристов. Однозначно опыт интересный, его надо проанализировать. Если это будет эффективно с точки зрения привлечения туристического потока и продвижения региона, то мы готовы этот опыт довести до сенаторов и популяризировать в других регионах», — приводит издание слова сенатора Игоря Фомина.
Однако Фомин отметил, что такая практика потребует от регионов дополнительных затрат, и каждый из них должен сам выбирать пути для привлечения туристов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Рейс из Москвы в Турции отложили после смерти пассажира в самолёте Группу "Пикник" госпитализировали после ДТП под Владимиром Лондон высылает 23 дипломата из РФ из-за покушения на Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки31
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»341
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина54
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение