Российским регионам предложат привлекать туристов комедийными сериалами

Совфед может предложить регионам РФ снимать комедийные, исторические и детективные сериалы для продвижения курортов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», Краснодарский край станет одним из первых в стране, где будет реализован проект регионального плейсмента — отображения в фильме конкретной территории для привлечения туристов.

Ресурс уточняет, что Совфед также готов предложить и другим регионам России отснять телесериалы на комедийную, детективную или историческую тематику для продвижения местных курортов.

«По-моему, это очень эффективный способ привлечения внимания туристов. Однозначно опыт интересный, его надо проанализировать. Если это будет эффективно с точки зрения привлечения туристического потока и продвижения региона, то мы готовы этот опыт довести до сенаторов и популяризировать в других регионах», — приводит издание слова сенатора Игоря Фомина

Однако Фомин отметил, что такая практика потребует от регионов дополнительных затрат, и каждый из них должен сам выбирать пути для привлечения туристов.