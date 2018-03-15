Ямал разработал новый тур с проживанием в чуме

Туристско-информационный центр ЯНАО разработал привлекательный пакетный тур, включающий посещение стойбища, экскурсионную программу с проживанием в чуме. Этнографический тур представлен как самый безопасный, но без экстрима. Его программа рассчитана на разную целевую аудиторию.

В информационном центре рассказали, что раньше все туры в округе были индивидуальные, в этом году решили запустить тур, который будет идти на поток и другим туроператорам.

На прошедшем в прошлом году первом съезде представителей туриндустрии на Ямале разработали «Карту будущего туристской деятельности ЯНАО», куда вошло формирование привлекательных пакетных предложений для муниципалитетов, включающих перелет, трансферт, экскурсии, доступное питание и проживание.

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина отметила: «Туризм на Ямале есть, но его надо доработать, чтобы мы могли предложить новый экзотический туристкий продукт».