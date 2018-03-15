В Совете Федерации предложат туристическим регионам снять телесериалы для продвижения местных курортов

В верхней палате готовы предложить регионам снять комедийные, детективные, исторические сериалы для продвижения местных курортов в случае, если опыт Краснодарского края окажется эффективным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель экспертного совета по туризму при комитете верхней палаты парламента Игорь Фомин.

«По-моему, это очень эффективный способ привлечения внимания туристов. Однозначно опыт интересный, его надо проанализировать. Если это будет эффективно с точки зрения привлечения туристического потока и продвижения региона, то мы готовы этот опыт довести до сенаторов и популяризировать в других регионах», — сказал И. Фомин.

Сенатор отметил, что реализация такого проекта потребует финансовых затрат.

«Это же финансовый вопрос, и каждый регион сам принимает механизмы продвижения своего туристического потенциала, но если обратиться к мировому опыту — это хорошая идея», — подчеркнул парламентарий. Ранее сообщалось, что на Кубани снимут комедийный сериал для продвижения местных курортов. Краснодарский край станет одним из первых в стране, где будет реализован проект регионального плейсмента — отображения в фильме конкретной территории для привлечения туристов.