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Ростуризм разработал памятки о голосовании на выборах президента за рубежом
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Ростуризм разработал памятки о голосовании на выборах президента за рубежом 

Авторадио 15 марта 2018
Ростуризм разработал три вида памятки-инфографики о голосовании, которые распределены среди туроператоров и турагентств, гостиничных сетей и представителей транспортной отрасли для раздачи путешественникам. Об этом рассказал «Известиям» глава ведомства Олег Сафонов. Он напомнил, что всего за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах мира. Благодаря помощи со стороны МИД они будут открыты в популярных среди россиян туристических местах. Кроме того, отметил Сафонов, у граждан России будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета. По данным Ростуризма, в день голосования, 18 марта, за пределами страны будет находиться до 500 тыс. российских туристов.
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