Крабы, балы и город куража: чем Россия удивляет иностранцев

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости , Светлана Баева. За десять дней до открытия чемпионата мира по футболу иностранные болельщики смогут приехать в Россию без виз. Времени хватит не только на футбол (после финала разрешено остаться в стране еще на десять безвизовых дней), но и на туристические поездки.

О том, как регионы, не попавшие на карту мундиаля, планируют привлекать иностранных туристов и что этому пока мешает, — в материале РИА Новости.

Новые предложения

Международная выставка «Интурмаркет — 2017»Международная выставка «Интурмаркет-2017»

Почти 80 российских регионов объединились в Москве на туристических выставках «Интурмаркет» и MITT, чтобы показать свои новые программы.

Предложения самые разные. Можно прогуляться по Новосибирску с местными жителями и даже угодить в ГИБДД (хороший повод для поста в блог), увидеть Воронеж как «город куража», очутиться вдруг в Смоленске 1812 года или подержать в руках живого краба в Приморье.

По словам Сергея Ромашкина, гендиректора крупного туроператора по въездному туризму, у каждого региона свои «фишки», но надо понимать, что сразу путешественники из России или других стран не поедут в какой-то определенный город, далекий от привычных туристических маршрутов.

"Подавляющее большинство гостей Байкала — это жители Иркутской и соседних областей. Или вот Камчатка жалуется: москвичи к нам не летают, — говорит эксперт. — Но прежде всего регионам стоит ориентироваться на туристов, которые находятся рядом, по соседству. Когда удастся достичь локальной, а затем и всероссийской известности, поедет и вся Россия (как, например, в Великий Устюг), потом иностранцы".

Великий Устюг

В любом случае время для продвижения новых туристических программ еще есть, и во многих регионах сейчас активно ищут пути выхода на потенциальных туристов — как российских, так и зарубежных.

Серая лошадка

"Туриста, который путешествовал по Европе, другим странам, интересуют скорее не новые знания, а новые эмоции, — считает директор Туристско-информационного центра Воронежа Геннадий Малыш. — Люди устают от традиционных маршрутов".

Он называет Воронежскую область «серой лошадкой». Такая своеобразная игра слов, поясняет Геннадий. С одной стороны, это родина орловского рысака, именно здесь находится старейший в России Хреновской конный завод, с другой — регион пока мало заметен на туристической карте страны.

"Мы предлагаем двух-трехдневные маршруты, включающие обзорную экскурсию по городу и посещение мест, уникальных для центральной России", — говорит Геннадий Малыш. Это, например, храмы в меловых пещерах. Глубина ходов храмового комплекса 70 метров, там пять уровней.

"Еще в Воронеже воссоздан корабль «Гото Предестинация», который Петр I построил на воронежской верфи впервые без участия иностранных инженеров", — рассказывает Геннадий Малыш.

В конце XVII века российский военный флот остро нуждался в морских кораблях, хорошо вооруженных артиллерией. В 1698 году был заложен первый российский линейный корабль «Гото Предестинация» ("Божье Предвидение") — представитель самого мощного класса судов того времени.

Это, кстати, весьма интересный проект, который в будущем может сравниться с экскурсиями на «Аврору» в Санкт-Петербурге или на корабль-музей «Васа» в Стокгольме

Нашлось место и эмоциям. Воронежское Comedy Center Show своей песней подарило городу слоган: «Воронеж — город куража».

"Москвичи, приезжая сюда, чувствуют себя в своей тарелке. Например, один из известных в столице региональных брендов — воронежская мраморная говядина, — рассказывает Геннадий Малыш. — На поклонников футбола, которые поедут через Воронеж, будут ориентироваться рестораны, бары, музыкальные клубы".

Кому — на бал, кому — в наполеоновскую армию

Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения

"Мы находимся в 2,5 часах езды от Саранска . Так что во время чемпионата у нас забронированы все гостиницы. Сейчас мы стараемся адаптировать наши туристические программы под иностранцев, — рассказывает представитель местной туристической компании Рафик Даркин. — Например, в стандартном маршруте по лермонтовским местам мы сделали акцент на русские традиции. Добавили обед в стиле XVIII века, балы. Хотим показать русскую жизнь XVIII-XIX веков".

В Смоленске же, который в целом на рост турпотока из-за ЧМ-2018 не рассчитывает, еще в прошлом году запустили театрализованные экскурсии. «У нас есть программы, посвященные петровским временам, 1812 году, купечеству, советской эпохе», — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Центра кластерного развития Смоленской области Мариана Двинянинова.

Например, на экскурсии «Стопами наполеоновских солдат» гости знакомятся с бытом русской и французской армий времен войны 1812 года, а также с жизнью в занятом французами городе. В сопровождении солдата армии Наполеона туристы совершат прогулку по Смоленску, осмотрят памятники войны 1812 года, побывают на Королевском бастионе и в Свято-Успенском кафедральном соборе.

I am Novosibirsker

Необычные экскурсии предложил Новосибирск. «Многие иностранные туристы едут по Транссибу. Естественно, мы показываем достопримечательности, связанные с этой магистралью, — говорит сотрудник местной принимающей компании Анастасия Поротникова. — Но есть уникальные пешеходные экскурсии по городу — I am Novosibirsker. Австралийцы, англичане, голландцы и другие гости гуляют по городу с обычными местными жителями, знающими языки».

Публикация от Новосибирский Трамвай (@tramway_nsk)

Янв 6, 2018 в 12:41 PST Иностранцы катаются на трамваях, обедают в местных кафе, погружаются в повседневную жизнь Новосибирска. «Один раз я вела такую прогулку, а накануне у меня произошло ДТП, нужно было посетить ГИБДД. Иностранец, которого я сопровождала, решил пойти со мной. Опыт оказался для него неожиданным, он много фотографировал, написал в блог», — рассказывает Анастасия. По ее словам, также очень популярны у иностранных туристов ужины в семьях.

Grab a crab

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2017

Один из самых дальних от городов — участников чемпионата регион Приморье все равно надеется на мундиаль. «Мы продолжаем работать по бренду „Восточное кольцо России“: россияне все больше путешествуют внутри страны. Плюс болельщики смогут приехать в Россию за 10 дней до матча или продолжить путешествия после финала. Такие программы, как „Золотое кольцо“ или „Восточное кольцо“, будут востребованы», — уверена директор туристическо-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

Авиакомпании сейчас предлагают билеты во Владивосток из Москвы по самым низким тарифам — семь тысяч рублей в один конец. Подобных билетов немного, примерно по тридцать на рейс, но они есть.

По словам Дарьи, регион тестирует новый бренд Go2Primorye. В ТОП-10 must see ("то, что нужно увидеть") вошли заповедники, национальные, сафари— и скульптурные парки, мистическая гора Пидан. Существует множество легенд о ее возникновении, а местные жители называли ее «камни, насыпанные богом».

Там же есть развлекательный комплекс с казино (единственная зона Дальнего Востока России, где деятельность игорных заведений официально разрешена).

"Новое направление — гастрономия. Летом у нас проходит фестиваль «Держи краба». В переводе на английский это звучит очень забавно — Grab a crab", — уточняет Гусева.

Не хватает хороших гостиниц и разнообразных ресторанов

Завтрак в номер в отеле

"Любые оригинальные решения хороши, но главное — удастся ли привлечь туристов в регион. Это сделать трудно по объективным и субъективным причинам: отсутствие аэропортов, дорогие перелеты, плохие дороги, большие расстояния между городами, мало хороших гостиниц, — говорит руководитель департамента въездного туризма «КМП Групп» Александр Макляровский. — Даже в Москве и Санкт-Петербурге их порой не хватает".

Еще одна проблема, мешающая привлечению иностранцев, — отсутствие специализированной инфраструктуры.

Не хватает ресторанов с халяльной, кошерной, веганской кухней. Во многих российских городах сложно найти заведения, где бы в меню были фитнес-блюда, вкусное, но здоровое, правильное питание.

"Для Тулы, например, это не так страшно — гости могут приехать в город и быстро вернуться в Москву, — считает эксперт. — Но если речь идет об удаленных регионах, то это действительно проблема".